Taksim İstiklal Caddesi’nde iki kişinin kendi aralarında şakalaşarak torpil patlatması paniğe neden oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde patlama sesini duyan vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı ve o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilçam Sokak üzerinde iki gencin şaka amaçlı patlattığı torpil paniğe neden oldu. Patlama sesi duyan Vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışmaya başlarken bekçi ve polis ekipleri ise caddede torpil patlatan gençlerin peşine düştü. Ekiplerin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı gençler gözaltına alınırken gençlerin birbiriyle şakalaşmak amacıyla torpil patlattıkları öğrenildi. Yakalanan iki kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Taksim Meydanı’ndaki panik anları cep telefonu kamerasında

Görüntülerde, patlama sesini duyan ve panik içinde sağa sola doğru koşan kişileri gören Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar korku ile sağa sola kaçıştı. Bu anlar çevredeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Torpili patlatanların yakalanması sonucunda Taksim Meydanı’nda hayat normale döndü.