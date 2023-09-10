Beyoğlu’nda Taksim-Tünel arasında sefer yapan tramvaylarda yolculara seyahat boyunca nostaljik müzik dinletisi yapılıyor. Vatandaşlar ve turistler müzik ile yaptıkları keyifli yolculukta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.

Beyoğlu’nda 1990 yılından beri Taksim - Tünel arasında hizmet veren nostaljik tramvaylarda nostaljik şarkılar eşliğinde yolculuk yapılıyor. Yolcular şarkılar eşliğinde seyahatin tadını çıkarıyor. Tramvayda yolculuk yapan Nazike Nergis, şarkıların kendisini 70’li yıllara götürdüğünü ifade etti.