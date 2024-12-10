Bursa’da motosikletli polis timleri, kent merkezinde denetim yaptığı sırada şüphelendiği bir taksiyi durdurdu. İçeride bulunan müşteriyi sorgulayan ekipler, şüphelinin 672 gram uyuşturucu madde taşıdığını tespit etti. Ekiplerin geniş kapsamlı sorgulamasının ardından şüphelinin evinde de 2.5 kilo uyuşturucu yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ekiplerince kentin farklı noktalarında huzur uygulamaları devam ederken, denetimlerin sürdüğü esnada bir taksiden şüphelendi. Taksiyi durduran ekipler, araçta müşteri olarak bulunan Salih R.’nin şüpheli hareketler yaptığını fark edince detaylı arama yapıldı. Şahsın takside bıraktığı poşeti inceleyen ekipler, poşette 672 gram uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Şahsın evinde arama yapmak isteyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Salih R.’nin Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi’ndeki adresine de baskın yaptı. Evde arama yapan polis, içeride parça parça toplam 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.