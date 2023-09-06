Kayseri'de vatandaşların kendilerine olan güvenini vurgulayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şu anda Talas’ta, 34 ayrı yerde site ve apartman olarak kentsel dönüşüm uygulamasının devam ettiğini belirterek, bin 400 tane bağımsız bölümde uygulamaları olduğunu söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçesinde yapılan çalışmalara ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Talas'ta kentsel dönüşüm projelerinden de bahseden Başkan Yalçın, “Bir insan 40 yıl otomobilini kullansa sonra aldığı yere götürse, ‘Bu eskidi bana yenisini verin, bu benim hakkım’ dese ve absürt olsa bile kentsel dönüşümü böyle bir şeye benzetiyorum. Bu durum kentsel dönüşümde nasıl oluyor? Devlet diyor ki: ‘Gidin bir müteahhit bulun anlaşın ve belediyeye geçin. Belediye sizin arsanızı emsal olarak iki katına çıkaracak. Belediyeden alınan bu hakkın yarısını müteahhite verin, yarısına müteahhit size ev yapsın.’ Yani 40 yıl oturduğu evi, aynı şekilde metrekareye metrekare sıfır ev almış oluyor. Bu arada evin yapım süresindeki geçen zaman için kira parasını da devlet veriyor. Böyle bir devlet olamaz. Bunu vatandaşlarımız çok iyi değerlendiriyorlar ama değerlendirmekte tereddüt edenlerin de böyle bir fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. 1400 tane konut sahipleri ile irtibat halindeyiz. Hem devlet hem belediye bu konuda garanti veriyor ve şu ana kadar bir sıkıntıda yok.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/N97qxgeeBYA

“BİZ İLÇE OLARAK DEPREMDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”

6 Şubat'ta yaşanan ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Başkan Yalçın, "Allah bir daha göstermesin. 6 Şubat’ta 04.17’den sonra 04.20’de Vali Bey’i aradım. Vali Bey ile beraber hemen AFAD’a geçtik. O arada 4 tane mobil mutfak çıkardık, orada depremzedeleri kurtaracak olan insanların çay, çorba ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. O gün bu gündür halen devam ediyoruz. Biz Kahramanmaraş’ın iki ilçesi ile kardeş olduk. Birisi Elbistan diğeri Onikişubat. Onikişubat’a maddi desteğimiz devam ediyor. Elbistan’da bize verilen görev 300 konuttan, 21 dükkandan ve alışveriş merkezinden oluşan bir konteyner yaşam kenti yapmaktı. Şükürler olsun hala devam ediyor. Geçtiğimiz bayramda çocuklara bisiklet ve top taşıdık. Yardımcı olmaktan mutluyuz. Kardeşin kardeşe yaptıkları söylenmez ama bütün Türkiye ile beraber en yakın il olan Kayseri’de sanayicisi, iş adamı, memuru herkes bir şeyler yaptı. Biz de üzerimize düşeni yaptık.” diye konuştu.

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Uluslararası yamaç paraşütü mesafe yarışmasına da ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Geçen hafta yamaç paraşütü mesafe yarışması vardı. Bu yarışma uluslararası düzeydeydi. 150 yarışmacının 30’u yurtdışından hatta bir bölümü de İran’dan katıldı. Türkiye’de 3 tane yamaç paraşütü için çok elverişli pist var bunlardan birisi ise Ali Dağı. Ali Dağ artık havacılıkta öne çıkan bir isim. Yamaç paraşütü, yelken kanat, maket uçak ve bunun gibi birçok şey için Ali Dağ ve oradaki tesislerden istifade ediliyor" diye konuştu.

Kütüphane yapımlarının hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Yalçın, "Hem hayırseverlerimiz hem de bizim yaptığımız kütüphaneler devam ediyor. Bu arada her caminin altına kütüphane yapıyoruz. Şimdiye kadar 4 tane camiye kütüphane yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da 100 kütüphane yapıyoruz. 50’sinin malzemelerini tamamladık ve 9 Ekim’e kadar tamamlamış olacağız. Üniversite kenti olduğumuz için bu bizim yapmamız gereken bir zorunluluktu. İki üniversitenin üstünde bulunduğu bir ilçedeyiz. İlçemizde öğrenciler, akademisyenler, halkımız için sosyal faaliyetlerimiz, konserlerimiz, çocuk şenliklerimiz dolu dolu geçip gidiyor” dedi.