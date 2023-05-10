Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Talas’ta yaşayan depremzedelerle her fırsatta bir araya geliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Talas’ta yaşayan depremzedelerle her fırsatta bir araya geliyor. Deprem mağdurlarını yalnız bırakmayan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, sık sık kaldıkları yurtları ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyor, isteklerini yerine getiriyor.

Devletin eli, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’ye gelerek çeşitli yurtlarda kalan vatandaşların üzerinden hiç eksik olmadı.

Talas’a geldikleri günden itibaren afetzede vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına koşan Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ile birlikte yurtları ziyaret ederek gönüllerini almaya devam ediyor.

Son olarak Kayseri Üniversitesi öğrenci yurdu ile Seyyid Burhaneddin Yurduna yerleşen depremzedelerle bir araya gelen Başkan Yalçın, Kaymakam Dönmez ile birlikte yaptığı ziyarette büyüklerin hatırını, küçüklerin gönlünü aldı. İsteklerin sorup hızlı şekilde yerine getirilmesi talimatı veren Başkan Yalçın, yurt idarecileriyle de yaptığı görüşmelerde yapılması gereken ne varsa karşılamaya hazır oldukları bilgisini verdi.