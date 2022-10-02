

Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağında meydana gelen kazada kontrolden talaş yüklü TIR, devrildi.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat kavşağında meydana geldi. Oylat kavşağından karayoluna giriş yapan Sürücü Mesut E. Yönetimindeki 26 AE 249 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan talaşlar, karayoluna saçıldı. Olay yerine gelen polis Trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldılar. Kazada şans eseri yaralananan olmadı. Talaşlar başka bir TIR'a yüklenirken, devrilen TIR çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.