Kayseri’nin Talas Belediyesi’nin ilk kez iki yıl önce Ramazan ayında başlattığı “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu yıl da yürekleri ısıtıyor. Vatandaş-belediye iş birliği ile gerçekleştirilen uygulamada Ramazan ayında bugüne kadar her gün depremzede, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 26 bin kişiye yemek ulaştırıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00’de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahalle Meydanı ve Mevlana Mahalle Meydanı Selçuklu Evi önü olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek servisi yapılıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da zaman zaman katılarak vatandaşlarla buluştuğu uygulama Ramazan ayının son iftarına kadar devam edecek. Büyük beğeni toplayan uygulamada bu ay boyunca toplam 29 bin kişiye ulaşılmış olacak.