Kayseri'nin Talaslı öğrenciler, Talas Belediyesi ev sahipliğinde Çevre Haftası münasebetiyle düzenlenen “Geri Kazanıma Destek, Doğaya Nefes Olalım” etkinliğinde yürüyerek doğaya dikkat çekti. Zincidere 100. Yıl Mesire Alanındaki programda gençler Türk bayrakları sallarken, bando eşliğindeki şarkılarla da eğlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gölet kenarında Fatma Mustafa Hasçalık ve Şehit Abdullah Şaştım Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bando eşliğindeki şarkılar ve marşlarla karşılandı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yalçın, kendileriyle bol bol özçekim yaptı.

Başkan Yalçın, burada yaptığı konuşmada programa katılan gençlerin çevre dostu olduğunu belirterek, “Önemli bir kazanımı gerçekleştirdiğimiz alandayız. Buranın en büyük özellikleri sadece sizin olması ve doğal görünümü korunarak yapılmış olması.” dedi.

SIFIR ATIK ÖDÜL GETİRDİ

“Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze şehrimize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.” diyen Başkan Yalçın, “İnsanların faydalandığı her şey çevresidir. Ateş, su, toprak ve hava olmazsa olmaz. Yediğimiz içtiğimiz ve kullandığımız bütün malzemeler bu dört unsurdan meydana gelir. O bakımdan bu dört unsuru çok iyi kullanmamız lazım. En önemlisi çöpe atmadan olayı geri dönüşüme götürmek. Sizlerin yapması gerekenler çevreyi korumak ve sıfır atık konusunda tedbirli olmak. Biz Talas Belediyesi olarak sıfır atık konusunda üç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiden bu ödülü almıştık. Sizleri gönlünden öpüyor, çevre konusunda duyarlı olan herkesi kutluyorum.” şeklinde konuştu.

SATEM PROJESİ

Konuşmasında Sıfır Atık Teslim Merkezi (SATEM) projene parantez açan Başkan Yalçın, “Evlerinizdeki cam, metal, kağıt ve plastik atıkları pazar yerlerinde kurulacak SATEM’e getirenlere özel armağanlarımız olacak. Geri dönüşümle ilgili bu özel çalışmanın detaylarını daha sonra duyuracağız.” diyerek gençleri projeye katılmaya davet etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ise Talas Belediyesinin yaptığı mesire alanında Talas Belediyesinin düzenlediği etkinliğin Çevre Haftası kapsamında kutlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Livdumlu, insanoğlunun çevreyle barışık yaşamak zorunda olduğunu ifade ederek, “Hepimiz çevreyi insanların ortak dünyası ve ortak evi olarak kabul ederek gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Bu etkinlik için başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Programa katılan öğrencilerden Beren Naz, güzel ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu kaydederken, bir başka öğrenci Belinay Derya Göker ise “Buradan ders çıkardık. Çevremizi korumamız gerektiğini tekrardan hatırladık.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alandaki herkes ellerinde Türk bayrakları ve bando eşliğindeki şarkı ile marşlarla çevreye dikkat çekmek için yürüdü.

Yürüyüşün sonunda program, etkinliğe katılanlara köfte ekmek ve ayran ikramıyla sona erdi.