Belediye meclis toplantısının açılışında konuşan Özcan, hastalığını "sinsi" olarak tanımlayarak, erken teşhis konulmasının kendisi için bir şans olduğunu ifade etti ve "Allah'ın sevgili kuluymuşum" dedi.

"Alkolü bırakıyorum"

Sosyal medya hesabından da açıklama(X) yapan Özcan, rahatsızlığının kötü beslenme, stres ve alkol kullanımı nedeniyle oluştuğunu belirterek, bundan sonra alkol tüketmeyeceğini duyurdu. Özcan, "Allahu Teala bana sarı kart gösterdi. Bu durumun çift sarı karta dönüşmemesi için artık alkol kullanmayacağım" şeklinde konuştu.