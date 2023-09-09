Çocuklar arasında başlayan bir anlaşmazlık, büyüklerin de katılmasıyla kanlı bir kavgaya dönüştü. Suriyeli bir şahıs, komşusuyla yaşadığı tartışmanın sonucunda kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Bu trajik olayın ardından, bölgede toplanan öfkeli kalabalığın tepkileri nedeniyle, mahalleye çevik kuvvet ekipleri gönderilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

Bağlarçeşme Mahallesi 1218. sokakta dün saat 19.30 sularında meydana gelen olay, sokakta oynayan çocuklar arasındaki bir kavga ile başladı. Bu çocukların aileleri daha sonra kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında, bir çocuğun babası olan N.T., çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada, Suriyeli bir çocuğun babası olan A.H., evden aldığı bıçakla dışarı çıkarak N.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışma hızla büyüdü ve sonunda A.H., N.T.'yi kalbinden bıçakladı. Olayın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen N.T. hayatını kaybetti. Saldırgan A.H. olay yerinden kaçtı, ancak polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Olayın ardından, A.H.'nin evinin önünde toplanan kalabalığın öfkesi üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Valiliği, yaşanan bu üzücü olayla ilgili bir açıklama yaparak, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde N.T. isimli vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olay meydana gelmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaları sonucu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." şeklinde duyuruda bulundu.