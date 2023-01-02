İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı yaptığı açıklamada yılbaşı öncesi yapılan algılar nedeniyle tapu dairelerinde yoğunluk yaşandı.

2023 yılı yıllık programında gayrimenkul satışlarında ekspertiz zorunluluğu olmadığını belirten İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı “Yılbaşından önce tapu dairelerinde ekspertiz zorunluluğu gelecek diye yapılan bir algıdan dolayı özellikle aralık ayının sonu ciddi şekilde tapu dairelerinde bir yoğunluk oldu. Şuan herhangi bir değişiklik yok tapu daireleri yılbaşından önceki gibi hizmet veriyor. “

EKSPERTİZ ZORUNLULUĞU YOK

“2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda gayrimenkul satışlarında ekspertiz zorunluluğu” maddesinden bahsettiler fakat programın içinde böyle bir madde veya beyanı biz göremedik. Bazı algılardan dolayı tapu dairelerinde ve satış işlemlerinde süreçler yoğun geçti. Bu süreçte yoğun tempo ile halkımıza hizmet veren İnegöl Tapu Dairesi müdürlüğüne teşekkür ediyoruz.