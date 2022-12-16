İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içerisinde yer alan tapuda ekspertiz zorunluluğu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYON MUHASEBESİ VE TAPU HARCI İNDİRİMİ OLMADAN ÖNEMLİ SIKINTILARA YOL AÇAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete ile yayımlanan 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında 2023 yılında alınacak tedbirler arasında vergi gelirlerini arttırmak amacı ile tapuda ekspertiz zorunluluğunda yer verilmişti. Yapılan düzenlemeyi değerlendiren İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Yılbaşında gelecek olan ekspertiz uygulaması piyasalar açısından alt yapısı hazırlanmadığı için önemli problemlere yol açacaktır. Enflasyonun belirli bir oranın üzerinde oluştuğu piyasalarda şirketler için enflasyon muhasebesi uygulanmakta, böylece yeniden değerleme yada bilançoların enflasyona göre güncellenmesinin önü açılmaktadır. Böylece tüm şirketler kendilerini korumakta ve kazanmadıkları paraların vergilerini ödememektedirler” dedi.

Şehitoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ekspertiz uygulaması piyasaların regülasyonları için önemlidir ancak alt yapısı hazırlanmadan yapılan uygulamalar piyasalarda işleyiş sıkıntısına yol açacaktır. Bu uygulama şirketler tarafında bahsettiğim problemlere sebep olacakken vatandaş tarafında da yüksek vergi ödemelerine neden olacaktır. Ekspertiz uygulamasının doğru işleyebilmesi için Enflasyon muhasebesi ve Tapu harcı düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Sektör adına yapılacak düzenlemelerde piyasa gerçekleri ve işleyişini göz önüne almamız gerekmektedir.”