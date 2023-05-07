İnegölspor stadı taraftar girişinde meydana gelen olayda taraftarların arasına yorgun mermi isabet etti. Şans eseri yaralanan olmadı.

Olay 13.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Edirne Caddesi İnegölspor stadı taraftar girişinde meydana geldi. Taraftar amigosu Tevfik Taşkın ve yanında çocukların da bulunduğu yaklaşık 15 taraftar, maça 1 saat kala beklemeye başladılar. O sırada yukarıdan yorgun mermi aralarına düştü. Yere düşen mermi asfaltı derlerken, şans eseri birine isabet etmemesi sevindirdi.

Olayın şokunu atlatan taraftarlar, durumu Polise bildirdiler. Olayı anlatan Taraftar amigosu Tevfik Taşkın, "Maç için geldik, saatini bekliyoruz. Sohbet ederken bir anda çat diye bir ses geldi. Yere bir baktık ki mermi çekirdeği. Emniyete haber verdik. Çok şaşırdık. Daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.