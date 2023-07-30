Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan, karadan ve havadan müdahale edilerek yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün 17.35 sıralarında Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormana yayılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, tedbir amaçlı sağlık ekibi ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler hem karadan hem havadan yangını söndürmek için seferber oldu. 3 helikopter, 17 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, akşam saat 21.10’da kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 hektar alanın yandığı değerlendirilen alanda soğutma çalışmaları sürüyor.