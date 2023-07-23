Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Taraklı ilçesine uzun yıllardır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamış 3 mahallenin içme suyu depolarını yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Taraklı ilçesinde tamamladığı çalışmalar ile Hark, Tuzla ve Yenidoğan mahallelerinde yer alan 4 adet içme suyu deposunu yeniledi. Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeyen SASKİ, depoların ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle yeni depoları hızlı bir şekilde bölge halkının hizmetine sundu. Son teknolojiye sahip yeni depolar aynı zamanda kayıp ve kaçağın da önüne geçecek.