Osmangazi Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm konusunda attığı adımlarla kente modern bir görünüm kazandırırken, bir yandan da kent estetiğini bozan metruk binaları tespit ederek tek tek yıkıyor. Özellikle metruk bina sayısının fazla olduğu Tayakadın Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, bugüne kadar mahalledeki 31 metruk binayı yıkarak, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olması dolayısıyla metruk bina sayısının fazla olduğu Tayakadın Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yıkımlar ile mahalleyi tehlike saçan yapılardan temizledi. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra kent estetiğini de bozan metruk binalar, özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerine tedirginlik yaşatıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma altına almak adına metruk binaların yıkılması noktasında hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2018 yılından bu yana Tayakadın Mahallesi’nde yasal işlemleri tamamlanan 31 metruk yapıyı yıktı. 1 metruk yapının ise tadilatı yapılarak metrukluğu giderildi.

Tayakadın Mahallesi’nde kültür varlığı olarak tescilli olduğu için yıkımı yapılmayan sadece 4 metruk bina kaldı. Bu tescilli yapıların rölövesi hazırlanarak, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunuldu. Kurul tarafından yıkım kararı verildiği takdirde, kalan metruk binalar da yıkılarak Tayakadın Mahallesi tamamen metruk binalardan temizlenmiş olacak.

Tayakadın Mahallesi Muhtarı Süleyman Genç, metruk binaların yıkılmasıyla mahalle

sakinlerinin rahat bir nefes aldığını ifade ederek, “Mahallemizde çok sayıda metruk bina bulunuyordu. Madde bağımlıları tarafından mesken edinilen, sürekli yangın çıkartılan ve çökme tehlikesi barındıran metruk binalar mahalle sakinleri için tehlike oluşturuyordu. Osmangazi Belediyemiz binaların yıkılması için hummalı bir çalışma ortaya koydu ve şuana kadar 31 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Geriye kalan tescilli 4 metruk binanın da yıkılması noktasında belediyemizin gerekli çalışmaları yaptığını biliyorum. İnşallah en kısa sürede yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bu metruk binalar da yıkılacaktır. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine, mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.