Edirne’de sabah saatlerinde başlayan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, öğle saatlerinde etkili olan sağanağa rağmen kıran kırana devam etti.

Edirne’de bir süredir etkili olan kavurucu sıcaklar yerini yağmura bıraktı. Havanın kararması ve bulutlanması ile birlikte başlayan yağış, hem güreş tutan pehlivanlara hem de hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’nde yağmura yakalanan vatandaşlar da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Geleneksel Türk sporunun önemli etkinliklerinden birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sabah saatlerinde büyük bir coşkuyla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarılar gerçeğe dönüştü ve sağanak etkili oldu. Yağışın etkisini artırması ile birlikte güreşçiler de rakipleri karşısında zorluk çekti.

Yağmura rağmen büyük bir heyecan ve coşkuyla devam eden güreşler, kıran kırana gerçekleştirildi. Yağışlı havanın, güreşçilerin performansını olumsuz etkileyeceği düşüncesi oluşsa da pehlivanlar yağmura aldırış etmeden güreşe devam etti.

Güreş hakemleri de sağanaktan yağmurluk giyerek korunmaya çalıştı. Yağışa rağmen devam eden mücadeleler, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ne kadar önemli bir kültürel değer olduğunu bir kez daha gösterdi.