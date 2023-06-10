2 gün süre ile Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Tarihi Kentler Birliği Eğitim Semineri son buldu.KÜTAHYA (İGFA)- Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Türkiye’nin birçok belediyesinden eğitim semineri için Kütahya’ya gelen katılımcılarla bir araya gelerek katılım belgelerini verdi.

Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde ‘Bütüncül Koruma Anlayışıyla Kültürel Mirasın Yönetimi; Kütahya Örneği’ konulu Tarihi Kentler Birliği eğitim semineri sona erdi. 6 farklı belediyeden 20 personelin katıldığı eğitim seminerinin son gününde Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, katılımcılara TKB Danışma Kurulu Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen imzalı katılım belgelerini takdim etti. Başkan Vekilimiz Damcı, Tarihi Kentler Birliği eğitim seminerini Kütahya gibi 7 bin yıllık tarihi olan bir şehirde gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Vekilimiz Damcı katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, eğitimin faydalı geçtiğine inandığını söyledi.