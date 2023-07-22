Sadece Edirne'nin değil Türkiye'nin gurur kaynağı olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri için Saadet Partisi'nden cumhurbaşkanlığı himayesine alınma önerisi geldi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında 662 ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin ardından bir açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Av. Sinan Tekin, yaklaşık 8 bin yıllık tarihe sahip Edirne’nin, dünyada benzeri olmayan miraslarından birisinin Kırkpınar Güreşleri olduğunu belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

Tekin’in açıklaması şöyle; “Edirne’de gerçekleştirilen Geleneksel Kırkpınar Güreşleri kültürel boyutu olan en eski spor organizasyonudur. Kırkpınar Güreşlerinin Edirne ekonomisi açısından sosyo-ekonomik etkileri bulunmaktadır. Her yıl ayrı bir coşkuyla, şenlik ortamında gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri yurttaşlarımızın beğeniyle izledikleri, ülkemizin en önemli spor organizasyonlarındandır. Kıymetini daha iyi bilmemiz gerekir! Mahalli idareler komisyonumuz ile toplantı yaparak bu yıl yapılan Kırkpınar güreşlerini değerlendirdik. Birçok eksiklik tespit ettik. Otopark sorunundan güreşlerin yapıldığı alana kadar birçok sorun var. Organizasyonda büyük eksiklikler var. Hiç vakit kaybetmeden, en kısa zamanda konusunda uzman kişileri bir araya getirerek bir çalıştay yapmak lazım. Şimdiden planlama yaparak önümüzdeki yılların Kırkpınar güreşlerine hazırlanmak gerekiyor. Gönül organizasyonun en güzel şekilde yapılmasını istiyor.

Ancak tabiki herşey imkan meselesi, Edirne Belediyesinin kısıtlı mali gücüyle böylesine önemli bir organizasyonun altından kalkmak mümkün değil, muhakkak suretle iktidarın mali destek sağlaması gerekir. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan Kırkpınar Güreşlerine yağlı güreşlerin olimpiyatı diyebiliriz. Devlet desteği ile tanıtımı tüm dünyaya yapılabilir, organizasyon ve mali eksiklikler giderilebilir. Teklifimiz şudur; malumunuz Cumhurbaşkanlığı Himayelerinden gerçekleşen birçok spor ve kültür organizasyonları bulunmaktadır. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin de T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde yapılması çok faydalı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının bu teklife olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Tabi ki Edirne Belediyesinin de geçmişten gelen katkı ve tecrübeleri de dikkate alınarak Edirne Belediyesi’nin de paydaşlığında yürütülmelidir. Bu konuda başta Edirne Valiliği, Belediye Başkanımız, tüm siyasi parti İl başkanları ve STK’lar ile bir araya gelerek ortak bir fikir ve eylem geliştirebiliriz. Teklimiz; daha iyi, daha güzel bir Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılabilmesi içindir!” dedi.