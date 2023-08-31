Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Acun Medya La Isla ekibinin Meksika Survivor çekim startı tarihi Mardin sokaklarında çekim startını verdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin İl Kültür ve Turizim Yetkilileri, Acun Medya La Isla ekibinin Meksika Survivor çekimleri kapsamında Mardin'in tarihi sokaklarında yöresel ürünler ve tarihi mekanlarda tanıtım çekimi yaparak başladığını ifade etti.

Mardin’in yurtdışı tanıtımı için önemli olan çalışma tüm hızıyla devam ettiğini belirten yetkililer, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

" Acun Medya La Isla ekibinin Meksika Survivor çekimleri Tarihi mekanlar, sokaklar ve yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Bir hafta sürecek Survivor Meksika çekimleri için Mardin’in Savur ilçesi ve Dara antik kentinde parkur oluşturuldu.Mardin doğal film platosu durumunda olduğundan tarih ve dokusuyla çekimler için cazibe merkezi haline geldi" şeklinde açıklamalarda bulundular.