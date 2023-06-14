İzmir SEV İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri “YAZa Merhaba” konseri, Roma döneminden kalan, İon agoralarının en büyük ve en iyi korunmuş olanı olan Tarihi İzmir Agora Örenyerinde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) -İzmir SEV öğrencileri coşkulu melodileriyle bu tarihi mekanda, yaşanmışlığa ortak oldular.

Konser öncesinde, İzmir Agora örenyerinin önemini ve tarihini öğrenen öğrenciler, büyük bir heyecanla sahne aldılar. Klasikleşmiş çocuk şarkılarından, türkülere, müzikallerden film müziklerine dolu dolu bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıkan İzmir SEV 4. Sınıf öğrencileri, farklı dillerde şarkı söyleyerek seyircileri dünya turuna çıkardılar.

Özel İzmir SEV İlkokulu Müdürü Dr. Özlem Altay Yücesoy, öğrencilerine eğitim yuvaları olan olan SEV İlkokulu’nda değerli izler bırakarak bir üst kuruma geçtiklerini, Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği çağdaş ve laik gençler olarak onlarla gurur duyduğunu ve öğrencilerine çok güvendiğini belirtti.