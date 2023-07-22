1983 yılında yıkıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi çerçevesinde yeniden inşa edilen kent hafızasının önemli simgelerinden Vatan Kahvesi, yeniden Antalyalıların buluşma noktası oluyor.ANTALYA (İGFA) - Kent hafızasının önemli simgelerinden Vatan Kahvesi, 1983 yılında yıkıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi çerçevesinde yeniden inşa edilmişti. Aslına uygun olarak yapılan tarihi Vatan Kahvesi, eski misyonuna uygun şekilde bir buluşma noktası olarak yeniden Antalyalıların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGİD) ile yapılan protokol çerçevesinde gastronomi turizmine hizmet edecek olan tarihi Vatan Kahvesi’nin tekrar Antalyalılara kazandırılmasıyla ilgili tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GASTRONOMİYE HİZMET VERECEK

Antalyalıların çocukluğunun geçtiği, anıları olduğu Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi’ni bitirmenin kendilerine nasip olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Burası bizden önce başlatıldı ama bitirmek bize nasip oldu. Göreve geldiğimizde yüzde 50’si tamamlanmış olan içinde Vatan Kahvesi’nin de bulunduğu projeyi Antalya’ya kazandırdık. Bu anlamlı ve özel mekanda 11 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şefinde katıldığı Gastronomi Festivali’ni başlattık” dedi. Yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiği Gastronomi Festivali’nin bu yıl ikincisini gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Vatan Kahvemiz de Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde gastronomiye hizmet verecek. Bu tarihi mekan aynı zamanda gastronomi eğitim merkezi olarak kentimize, gençlerimize hizmet sunmaya devam edecek” diye konuştu.

100 YILLIK TARİH

100 yıllık bir tarihi öneme sahip Vatan Kahvesi’nin tekrardan kente kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şunları söyledi: “Antalya'nın tarihi ve kültürel bir değeri olan Vatan Kahvesi’ne farklı bir anlam yükleyerek yeniden hayat buldurdukları için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gastronomi Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’ne teşekkür ediyorum. Burada hem eğitim olacak hem de gençlerimiz iş sahibi olacak. Burası tarihi ve kültürü ile herkesin buluşma noktası haline gelecek, yaşayan bir mekan olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun ”dedi.

ANTALYALILAR YAŞATACAK

Vatan Kahvesi’nin işletecek olan Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin Başkanı Zeki Özen, 100 yılın üzerinde bir tarihi olan bir değerin tekrardan hayata geçirmesi gibi bir misyonu üstlendikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Özen, 3 katlı bin metrekare alanı olan Vatan Kahvesi’nin sosyal bir yapı olarak hizmet vereceğini ve Antalyalılar tarafından yaşatılacağını belirterek, “Burada alt katta kafe hizmeti sunulurken, buradan kazanılan kaynaklarla üst katta gençlere sertifikalı barissa eğitimi verilecek. Yine üst katta unutulmaya yüz tutan Antalya yemekleri ve yöre lezzetleri workshoplarla profesyonellere ve meraklılarına tanıtılacak” dedi.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Antalyalı iş insanı Emin Altıner de, Vatan Kahvesi’nin 100 yılı aşan tarihi hakkında bilgi vererek, kahveyi 60 yıl başarıyla işleten Halim Işıldar’ı, ailesini ve çalışanlarını andı. Vatan Kahvesi’nin o dönemde Antalyalıların buluşma noktası, kentin bilardo sporu da yapılan en önemli sosyal mekanı olduğunu anlatan Altıner, mekanı tekrar Antalyalılara kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve AGİD’e teşekkür etti.

Tören sonunda Başkan Muhittin Böcek ve Vali Ersin Yazıcı, Vatan Kahvesi’ne destek veren sponsorlara plaket verdi.

WORKSHOP VE EĞİTİMLER DÜZENLENECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile 2022 yılında yapılan protokol çerçevesinde Vatan Kahvesi, Antalya gastronomisine yönelik eğitimler ve atölye çalışmalarının düzenleneceği bir merkez olarak hizmet verecek. Turizm ve yeme içme sektörüne nitelikli personel yetiştirmek için Barista (kahve hazırlama uzmanı) programları düzenlenecek. Aslına uygun yapısıyla yeniden inşa edilen Vatan Kahvesi’nde bin metrekarelik alanda iç ve dış mekan kafe alanları, eğitim mutfağı, toplantı salonu, kütüphane ve ofisler yer alıyor.