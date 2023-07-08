Narlıdere Belediyesi’nin İzmir Valiliği'nin katkılarıyla restorasyonunu tamamladığı İzmir’in yeni turizm markası Yukarıköy’ün açılış töreni gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da Yukarıköy’ün İzmir’in yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Projenin ev sahibi Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de projeye emek veren herkese teşekkür ederek, “Tarihi ayağa kaldırdığımız bu çalışmayla Narlıdere’mize yeni bir turizm destinasyonu kazandırdık” diye konuştu.