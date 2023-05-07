Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 10’uncu Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tahıl ambarı olarak adlandırılan kentte,

Şanlıurfa Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezini kuracaklarını söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Son Teknoloji tarımsal araçlar ve sera teknolojileri, bitki besleme, gübreler, zirai ilaçlar, tarım, fide, fidan, bahçecilik, traktörler, biçerdöverler, tarım alet ve makineleri, canlı hayvan yetiştiriciliği, süt ve süt endüstrisi gibi sektörlerin katılım sağladığı 10’uncu Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını açtı.

Alanında pek çok sektörü tek bir çatıda buluşturan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkerim Gök, MKYK Üyesi Vildan Polat, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, sanayiciler ve iş insanlarını katıldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’4 MİLYON 500 BİN LİRALIK EĞİTİM MERKEZİ KURUYORUZ’’

Şanlıurfa’da tarım alanında birçok yeniliğe imza attıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa bir tarım şehri, tarih, turizm ve gençlerin yoğun olduğu bir şehirdir. Şanlıurfa birçok zenginliklerin şehridir. Burası Fırat ve Dicle nehri arasında kalan güzel ovaların şehridir. Şanlıurfa bir Fuar şehridir. Tarım şehir Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduk. Yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Atık sudan gübre ürettik, günlük 25 ton gübreyi hem kendi tesislerimiz de park ve bahçelerimiz de kullanıyoruz hem de çiftçilerimize veriyoruz. Yenilenebilir enerjiden istifade ederek yaş sebze ve kurutma tesisini kurduk. Modern ve tam otomasyonlu Toplum Temelli Seracılık projesini hayata geçirdik. Tarımsal kalkınma kooperatifini kurduk. Tarım ve hayvancılık alanlarında üretim, istihdam ve markalaşma gibi çalışmaları yapmak amacıyla kurmuş olduğumuz kooperatif aracılığıyla tamamen doğal ortamda Şanlıurfa’ya özgü şire ve isot gibi yöresel ürünler üretip, Yöresel ürünler Mağazamızda halkımızla buluşturuyoruz. Halk Ekmek Fabrikasını kurduk. Halk Ekmek Fabrikasının ihtiyacını karşılamak için buğday ekimi yaptık. Ata ve yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması kapsamında Birecik patlıcanı, Urfa isotu, tat karpuzu canbek kavunu şelengo gibi ilimize has ürünleri yetiştiriyoruz. 70 baş küçük hayvanın aynı anda sağımını yapan küçükbaş süt sağım tesisini inşa ettik. Arıcılığı desteklemek için faaliyetlerimiz devam etmektedir. Arı ve arısız kovan dağıtımı projemiz bitme aşamasına geldi. Uluslararası BM Göç İdaresi IOM işbirliğinde çiftçilerimize büyükbaş hayvan, yem ve teknik ekipman desteğinde bulunduk. Kısa adı ŞATEM olan Şanlıurfa Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezini 4 milyon 500 bin lira yatırımlar kuruyoruz. Bu merkezde zeytinyağı işleme tesisi, fıstık işletme tesisi, akıllı sulama tekniği organik ve iyi tarım uygulamaları, soğuk hava depoları, hayvansal ürünler işleme tesisi ve bir tarım külliyesi kuruyoruz. ŞATEM kapsamında zeytin işleme ve paketleme tesisi bütçesi onaylandı ve projesi bitme aşamasına geldi. Yıllık 1.2 milyon mevsimlik çiçek üretiyoruz ve Hobi Bahçelerimiz tamamen bir başarıdır. Fuarlar bir buluşma noktası, yeni teknolojik cihazları görme noktası ve birlikte bir takım organizasyon veya alışverişler yapma noktasıdır. Bu nedenle bu fuarı biz çok önemsiyoruz’’ dedi.

BAKAN BOZDAĞ, ‘’TARIM HAZİNELERİNDEN FAYDALANMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR’’

Tarım alanında sadece Türkiye’nin değil dünyanın en saygın başkentinin Şanlıurfa olduğunun altını çizen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘’Fuarların tanıtımda, işbirliğinde, yardımlaşmada sektörlerin gelişmesinde, pazarların oluşması ve değişmesinde çok bir etki yaptığında şüphe yoktur. Şanlıurfa nice hazineleri bağrında barındıran bir ilimizdir. Bunların başında da gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece Türkiye’mizin değil dünyanın en saygın ve en kuvvetli başkentlerinden biridir. Yeni dönemde Şanlıurfa’mızın tarım hazinelerinden daha fazla istifade etmesi Hükümetimizin de ana hedeflerinden biri olacaktır. Şanlıurfa Fıstık üretiminde, pamuk üretiminde, hububat üretiminde ve pek çok üretimde Türkiye’de sektörün birincisi ve en önde gelenidir. Yeni dönemde İnşallah Şanlıurfa’mızı gıda Sanayi konusunda ve ürettikleri ürünlerin sanayiye dönüştürülmesi, daha büyük katma değer üzerine koyarak Türkiye pazarına ve Uluslararası pazara ulaşması ve ulaştırılması konusunda bu güne kadar yapılan çalışmaların yanına ve üstüne yenilerini hep beraber koyacağız. Onun için yeni dönemde gıda sanayi konusunda bir gıda sektörünün Şanlıurfa’da güçlenerek oluşması, var olanında gelişmesi ve ileriye gitmesi bizim gayretlerimiz ve hedeflerimiz arasındadır. Şanlıurfa’da kendi tükettiği elektriği üreten ve bunu devletle mahsuplaşan ve üstüne de para kazanan bir döneme, bir döneme ve bir sürece İnşallah beraber imza atacağız’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise ‘’Fuarlar tematik olarak o sektördeki hareketliliği, teknolojik değişimi en güzel şekilde yansıtarak çitçilerimize ve bu alanda faaliyet gösterenlerin buluştuğu mekanlardır’’ şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise, pandemi döneminde gıda arzının ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk sözlerine yer verdi.

Gold Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Özkanlı ise fuarların önemine değindi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve kent protokolü fuarın açılışını gerçekleştirerek fuar alanında sergilenen tarım alanındaki teknolojik alet ve ekipmanları yakından inceledi.

10’uncu Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7 Mayıs tarihine kadar Karaköprü’de bulunan Şanlıurfa Fuar Merkezinde açık kalacak.