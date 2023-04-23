MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çerkezosmaniye mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Yürütülen çalışma ile bölgedeki tarım arazileri yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlardan korunacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Çerkezosmaniye mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Yürütülen çalışma ile bölgedeki tarım arazilerinin olası taşkınlarda olumsuz etkilenmesine karşı önlem alınmaya başlandı.

Çerkezosmaniye Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner, “Mahallemizdeki dere yatağının etrafında tarım arazileri bulunuyor. Olası yağışlara karşı temizlik yapıldı. Zararlı maddeler alındı. Kötü görüntüde ortadan kalktı. Taşkınlara karşı önemli bir çalışma. Çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.