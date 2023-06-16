Ankara’nın Keçiören ilçesinde tarım ilacı kullanılan apartmanda biri 10 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti. Olayda biri 10 yaşındaki bir çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ankara Valiliği: "Bir apartmanda zehirlenen 7 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, diğerlerinin tedavisi sürüyor"

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir apartmanda zehirlenen 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.