Kestel Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tarım İşçileri Konuk Evi, bölgeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.

Kestel Belediyesi tarafından Serme Mahallesi’nde yapımı devam eden Tarım İşçileri Konuk Evi’nde sona gelindi. 600 metrekare alandan oluşan ve içerisinde 6 büyük odanın bulunduğu konuk evinde 120 kişi konaklayabilecek. Mutfak, banyo, klima ve sıcak su bulunan konuk evinin tamamlanmasıyla, şehir dışından bölgeye gelen mevsimlik tarım işçileri, 5 yıldızlı otel konforunda konaklayacak.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan konuk evini gezerek devam eden çalışmaları yakından inceledi. İlerleyen süreçte tarım faaliyetinin yoğun olduğu her kırsal mahalleye konuk evi yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Tanır, "Göreve geldiğimizde Serme Mahallemize tarım işçilerimizin konaklayabilmesi için bir konuk evi sözü vermiştik. Tabi ki bu sözümüzü de tutarak geçtiğimiz aylarda çalışmalara başladık. Şimdi ise projemizin sonuna yaklaştık. İnşaat, elektrik ve su tesisatları tamamlandı. Eşyaların yerleştirilmesi ve çevre düzenleme çalışmamızın da tamamlanmasıyla konuk evimizi hizmete açacağız. Kıymetli tarım işçilerimize konforlu, temiz ve kullanışlı bir yaşam alanı sunuyoruz. İnşallah, önümüzdeki süreçte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal mahallelerimizin tamamına konuk evi projesi hazırlamayı planlıyoruz. Şimdiden ilçemize ve Serme Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.