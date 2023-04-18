Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması yoğun ilgi dolayısıyla 1 ay süreyle daha uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Ramazan ayı başında Tarım Kredi marketlerinde başlatılan sabit fiyat uygulamasının bayram öncesinde 1 ay daha uzatıldığı duyuruldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sosyal medya hesaplarından da yapılan açıklamada uygulamanın toplam 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsadığı belirtildi.

Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünün belirtilen açıklamada, "Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadeleri yer aldı.