TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerinin ektiği ilk arpa hasadının salon satışı gerçekleştirildi. İlk hasattı yapılan arpa 30TL’den satıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerinin ektiği ilk arpanın hasadı gerçekleştirildi.

Hasat törenine; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İhan Saz, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, kurum amirleri, bölüm öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Tarım bölümü öğrencileri, Keşan Ticaret Odası ve Keşan Borsası'nın destekleriyle 7,5 dönüm arazide gerçekleştirilen arpa üretiminin ekim döneminden hasat zamanına kadar olan her bölümde görev alarak kendileri ürettiler. Gerçekleştirilen hasatta 4 ton ürün elde edildi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin katıldığı salon satışı 5 liralık sembolik fiyat ile başladı.

Açık artırmanın ardından öğrenciler tarafın ekilen ve ilk hasattı gerçekleştirilen 4 tonluk arpayı açık artırma sonrasında 30 TL fiyatla Kurt Kardeşler Tarım adına Ali Kurt tarafından satın alındı.

Salon satışının ardından Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen tarafından öğrencilere hediye çeki takdim edildi.