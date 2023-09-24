Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider, Ahmet Gümen ve Veysel Tiryaki, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bakan Yardımcıları Gümen, Gizligider ve Tiryaki, Nevşehir'in tarımsal faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcıları ve il protokolünün katıldığı basına kapalı toplantıda kentin tarım, hayvancılık ve sulama alanlarındaki temel problemlerinin çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, Nevşehir Belediyesi’nin tarımsal faaliyetleri ve tarım projeleri hakkında bir sunum yaptı.

Bakan yardımcıları, toplantının ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gümen, Gizligider ve Tiryaki'ye, Vali Ali Fidan tarafından yöresel el sanatı ürünlerinden seramik vazo hediye edildi.

Bakan Yardımcıları akşam saatlerinde ise soğuk hava depolarını gezerek incelemelerde bulundu.