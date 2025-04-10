17 gün sonra gelen yeni listede bazı kıymalarda tek tırnaklı hayvan eti, baharatlarda ise kullanımı yasak gıda boyaları bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni taklit ve tağşiş listesinde, sağlık açısından risk taşıyan ürünler ve bunları üreten firmalar ifşa edildi.

Son olarak 24 Mart'ta bir liste yayımlayan Bakanlık, yapılan son kontrollerde, birçok üründe insan sağlığını tehdit edebilecek şekilde hileli üretim yapıldığının tespit edilmesi üzerine yeni bir liste yayımladı.

Taklit ve tağşiş listesinde özellikle bazı köfte ürünlerinde dil ve baş eti, kıymalarda ise tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı tespit edildi.

BAHARATLARDA GIDA BOYASI BULUNDU

Listede dikkat çeken diğer ürünler ise üretilirken usulsüzlük yapılan, yağ, yoğurt, peynir, pekmez, baharat ve şarküteri ürünleri oldu. Yapılan denetimlerde bazı baharatlarda gıda boyası tespit edildi.