Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sigaranın zararları anlatılarak sigarayı bırakma yolları eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli Psikolog Mehmet Yasin Öztürk tarafından, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik ‘’Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma Yolları’’ eğitimi verildi.

Eğitimde sigaranın içeriğindeki maddeler, çevre ve insan sağlığına verdiği zararlar anlatılırken, bağımlılık döngüsünden de söz edildi. Sigara bağımlılığının bir kereden bir şey olmaz denilerek başladığına dikkat çekilen eğitimde, sağlık kuruluşlarının sigarayı bırakmak isteyenlere sunduğu imkanlar ve katılardan söz edildi.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta psikolojik ve fiziksel olarak olumlu değişiklerin yaşanacağına dikkat çekilen eğitimlerin, genişletilerek devam edeceği ifade edildi.