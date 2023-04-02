TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanuna göre, sözleşmeli üretim yeniden düzenlenecek, atıl durumdaki tarım alanları üretime kazandırılacak.

Bir takım yenilikler sunan kanun teklifi çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca sözleşmeli üretim planı geliştirilmesi ile yaygınlaştırılması adına gereken düzenlemeler gerçekleştirilecek. Sözleşmeli üretim kapsamında ise irade serbestisi esas alınacak. Tarım ticaretince güvenliğin oluşturulması, salgın hastalık önlemlerinin alınması, iç ve dış taleplere uygunluk ya da bitki ve hayvan sağlığının korunması adına ürün ve ürün grupları sözleşmeli biçimde üretilebilecek. Bu gelişmelerle birlikte buğday ekiminde artış, fiyatlarda ise düşüş eğilimi öngörülüyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Buğday başta olmak üzere hububat ürünleri stratejik ürün olarak kabul edilmektedir. Toplumların kitlesel olarak geniş anlamda beslenmesinde ana besin kaynağı olması nedeniyle vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Türkiye’nin başrol üstlenerek hazırlanmasında rol oynadığı Tahıl Koridoru anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşmesi ile alınan anlaşma süresinin uzatılma kararı, küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahip olmuştur. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda sürece katkısı bulunanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Tezcan, Türkiye’nin üretimde kendi ihtiyacını karşılayabilme imkanına sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "85 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye, kişi başı dünyada en çok un ve unlu mamul tüketen ülkelerden biri olarak kendi iç pazarının yanında her sene yüzün üzerinde ülkeye un ihracatı gerçekleştirmektedir. Uzun yıllardır dış piyasaya un tedarikinde dünyada zirvede yer alan un sektörü yıllık 3 milyon ton un ihraç etmektedir. Bunun yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton olan iç piyasadaki talebi de karşılamaktadır. Ülkemizin buğday üretimi 2022 yılı için yaklaşık 19 milyon ton olarak açıklanmıştır. Türkiye un sanayisi pazar arayışını sürdürmekle birlikte daha çok mevcut pazarları derinleştirmek için çalışmaya devam etmektedir" dedi.