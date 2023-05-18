Türkiye’de tarımın öncü şirketlerinden HEKTAŞ’ın, Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.’da düzenlediği 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi’nde, dünyanın dört bir yanından gelen 81 bilim insanı, geleceğin tarımında uygulanacak yöntemleri konuştu.

Türkiye’nin tarım sektöründe 67 yıllık deneyime sahip olan HEKTAŞ’ın Bursa Orhangazi’deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.’da 15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi (IMPPC2023) sona erdi.

Şirketin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği etkinlikte 5 kıtada 20 ülkeden 81 uluslararası bilim insanı davetli konuşmacı olarak yer aldı. 300’ü uluslararası toplam 600 konuğun katıldığı kongrenin açılış dersini, 2006 yılında RNA etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan ABD’li biyoloji profesörü Craig Mello verdi.

Moleküler entomoloji, moleküler bitki patolojisi ve moleküler ot bilimi alanlarında uzman isimler, dört gün boyunca düzenlenen oturumlarda bitki mikolojisi, bitki virolojisi, bitki bakteriyolojisi ve entomoloji başlıklarında son bulgularını ve yenilikçi tarım uygulamalarını meslektaşları ve sektör paydaşlarıyla masaya yatırdı.

Kongrede 167 sözlü, 53 posterli sunum gerçekleştirilirken, 40 yerli ve uluslararası sektör paydaşı da sergi alanında kurdukları stantlarla yer aldı.

Bitki korumada moleküler stratejiler

Kongre, tarımsal üretimde önemli verim kaybına yol açan zararlı böcekler, hastalık etmenleri ve yabancı otların mücadelesinde çevre dostu biyolojik ve moleküler yaklaşımların öne çıktığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Yenilikçi ‘biyomoleküler bitki koruma stratejilerinin’ dünyaya tanıtımını sağlayan en önemli platform olarak görülen kongrede, doğal örümcek zehrinden geliştirilen peptit-bazlı insektisitlerden sadece bir hedef organizmayı kontrol eden dsRNA-bazlı pestisitlere kadar yeni nesil birçok biyopestisitler bilim dünyasına ve sektör paydaşlarına tanıtıldı.