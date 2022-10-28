İnegöl Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde İnegöl tarımının maharetli elleri kadın çiftçiler için özel bir yarışma düzenledi. İlki Mart ayında Kadınlar Gününde gerçekleştirilen “Tarımın Sultanları” isimli bilgi yarışmasının ikincisi de renkli görüntülere sahne oldu. 48 mahalleden 144 kadının katıldığı ve her mahalleyi 3 kadının temsil ettiği bilgi yarışmasında kadınlar tarım bilgilerini yarıştırdı.

Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da adından söz ettiren ve bereketli topraklarında yetişen ürünlerle sofraları süsleyen İnegöl’de, tarım sektörü özellikle kadınların el emeği ile gelişiyor ve yükseliyor. İnegöl’de bereketli topraklar kadar, bu toprakları işleyen hünerli ellerin de emeği göz ardı edilmiyor. Tarımda kadınların emeği ve katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğu düşüncesiyle, İnegöl Belediyesi tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında özel bir organizasyona imza atıldı. İlki 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yapılan “Tarımın Sultanları” bilgi yarışması, Kadın Çiftçiler Günü kutlamaları kapsamında Perşembe günü ikinci kez gerçekleştirildi. Tarımın maharetli elleri “Tarımın Sultanları” yarışmasında bilgilerini yarıştırdı.

48 MAHALLEDEN 144 KİŞİ KIYASIYA YARIŞTI

İnegöl genelinden merkez ve kırsal mahalleler arasında 48 mahalleden 144 kadının tarım bilgisiyle yarıştığı bilgi yarışması, renkli görüntüler sahne oldu. Her mahalleyi 3 kişiden oluşan takımların temsil ettiği Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, 11.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde başladı. Yarışmada kadınlara tarım ve hayvancılık ile ilgili sorular yöneltildi. Aynı zamanda ilçede mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak, tarihimizden günümüze kadar her alanda kadınların önemini ve değerini vurgulamak ve tüm kadınlara toplumumuz, milletimiz ve insanlık için ne kadar önemli olduklarını göstermek maksadıyla yapılan yarışmanın finali ise akşam 14.30’da gerçekleştirildi. 48 takım arasında finale 3 takım kaldı. Bu 3 takım arasında 1’inci, 2’nci ve 3’üncüyü belirlenen final yarışmasında, kıyasıya bir çekişme yaşandı.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

Final etabında en fazla soruya doğru cevap veren Çeltikçi Mahallesi takımı 1’inci olup 10 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, İsaören Mahallesi takımı 2’nci olarak 7.500 TL ödül aldı. Çavuşköy Mahallesi takımı ise 3’üncü olarak 4.500 TL’lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren mahalle takımlarına sertifika ve ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

BU HEYECANI İKİNCİ KEZ YAŞIYORUZ

Ödül töreni için sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, burada bir selamlama konuşması da yaptı. “Çok keyif aldığımız bir yarışma izledik” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Taban, “Bu yıl bu heyecanın ikincisini yaşıyoruz. Adı belki yarışma bu organizasyonun ama içinde pek çok anlam ve güzelliği barındırıyor aslında. Zaten amacımız da bu. Burada gerek bilgi ve eğitimin gerek tecrübenin yarıştığını da hissettik. Aramızda çok kıymetli yarışmacılar oluşmuş. 48 mahallemizde 144 yarışmacı bugün burada yarıştı. İnşallah bunu daha sonra geliştirerek sürdürmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tarımın çok kıymetli bir değer olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Hanımefendilerin elinin değdiği her yer kıymetli. İnşallah bunlar daha da pekişerek daha güzel bir noktaya gelecek. Yarışan ve burada bu cesareti gösteren herkes bizim gönlümüzün birincisi. Bunun yanı buradaki puanlamalarla öne çıkan 1’inci, 2’nci ve 3’üncüleri de ayrıca tebrik ediyorum. Çok kritik ve detay sorular vardı. Ancak tüm yarışmacılar müthişti. Ben bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm yarışmacılarımıza, siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz bu organizasyonu aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilk kez yapmıştık. İkincisini de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde yapmak istedik. Teknik gecikmelerden dolayı bugün gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Kadın Çiftçiler Gününüzü de bir kez daha kutluyorum” dedi.