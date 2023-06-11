Tarımsal enerji tüketimi noktasında ülke ortalamasının üstünde pay sahibi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni proje ve yatırımlar ile dikkat çekiyor.ANKARA (İGFA) - GAP İdaresi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğinde Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kongre ve çalıştay kapsamında tarımda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin artmasına katkı sunacak yeni projeler ve sistemler hakkında sunumlar yapıldı. Etkinliğin tarımsal sulamada enerji verimliliğiyle ilgili güncel bilgilerin paylaşılmasını, deneyimlerin aktarılmasını ve en iyi uygulamaların sunulmasını amaçladığını belirten GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, katılımcıların sektördeki son gelişmeleri öğrenme, sektördeki paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımı yapma fırsatı bulacağını da kaydetti.

Enerji Dostu bir gelecek inşa etmek istediklerini belirterek sözlerine başlayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayının tarım sektöründe enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıracağına ve sektör paydaşları arasında işbirliğini teşvik edeceğine inandığını ifade etti.

İŞLETMELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Proje kapsamında arge inovasyon ve teknoloji tabanlı yatırımlara destek veren işletme ve kurumlara günün anlam ve önemine yönelik plaket takdim edildi.

Tarımsal sulama enerjisi alanında 30 bin aboneye yıllık 6.5 Milyar kWh enerji tedarikinde bulunan pazarın öncüsü Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (DEPSAŞ Enerji) TARSEV projesinin destekçisi oldu. Tarımsal sulama enerjisinde yüzde 48’lik pazar payına sahip olan DEPSAŞ Enerji, projeye vermiş olduğu katkılar ve tüketimin verimli kullanılması yönünde gerçekleştirdiği ARGE İnovasyon Projeleri büyük beğeni topladı. Programda DEPSAŞ Enerji adına Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bolatkale’ye Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Alan teşekkür plaketi sundu.