Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce çiftçiler ziyaret edilerek tarımsal alanda yaşanan sorunlar konuşuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi’nde düzenlenen çiftçi eğitim toplantısına katıldı. Mahalle muhtarı ve üreticilerin katıldığı toplantıda kentte yaşanan kuraklık sebebi ile tarımsal üretimde yaşanan sorunlar ve alınabilecek önlemler, buğday ve ayçiçeğinde verimler, doğrudan anıza ekim yönteminin faydaları konularında fikir alışverişi yapıldı. Kadınların el emeği ile ürettikleri ’’Dokuyan Eller Sanat Atölyesi’’ ziyaret edildi.

Ardından Sinanlı Mahallesi’nde 40 dekar alan üzerinde 18 bin adet fidan ile kurulan yaban mersini üretim işletmesinde incelemeler yapıldı.