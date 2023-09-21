“Gelenekten Geleceğe” mottosuyla Gastro İnegöl çatısı altında asırlık lezzetleri gün yüzüne çıkartan İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi’nin adı ile özdeşleşen kuru fasulyesinin de içinde bulunduğu 3 ürün ile birlikte “Coğrafi İşaret” tescil ettirerek bir değeri daha koruma altına almıştı. Coğrafi işaretli ürün olan Cerrah Kuru Fasulyesi bu yıl 700 dekara yakın ekiliş ile tarladan sofralara lezzet olmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi’nin girişimleri, paydaş kurumların desteği ve çiftçinin alın teri ile sofralara gelen asırlık lezzetlerden biri olan İnegöl’ün Coğrafi İşaretli ürün Cerrah fasulyesi hasadı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirilirdi.

‘’İNEGÖL’ÜN VERİMLİ TOPRAKLARA SAHİP OLDUĞUNU DA DUYURMAK İSTİYORUZ’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah Mahallesi’ndeki arazide gerçekleşen hasatta şehrin sanayi gücünün yanında verimli topraklarda yetişen yüzlerce çeşit ürünün de olduğunu vurgulayarak tarım alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Alper Taban burada yaptığı açıklamada, ‘’Cerrah Mahallemizde fasulye hasadı için bir aradayız. Daha önce İnegöl’ün hep sanayi gücünü ortaya koyduk anlattık ama İnegöl’ün çok verimli topraklara sahip olduğunu da duyurmak istiyoruz. Tabi burada çok ciddi imkânlar doğduğunu görebiliyoruz. İnegöl bir ova üzerinde kurulu şehir. Uludağ eteklerinde son derece verimli topraklara sahip olan şehiriz.’’dedi

‘’CERRAH FASULYEMİZ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZDEN BİRİ’’

İnegöl Belediyesi’nin girişimleri ile Cerrah fasulyesi coğrafi işaretli ürünler listesine dahil olduktan sonra vatandaşların dikkatini çeken ürün haline geldiğini söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Bu topraklar meyvecilik yönüyle de çok zengin ancak özellikle Cerrah fasulyemiz son dönemde giderek adı duyulmaya başlayan ve coğrafi işaretini aldıktan sonra vatandaşların dikkatini çeken bir ürün haline dönüştü.’’ dedi.

‘’TARLADAKİ EMEĞİN SOFRALARA NASIL ULAŞTIĞINI GÖSTERMEK ADINA BURADAYIZ’’

Paydaş kurumların desteğiyle İnegöl tarımının daha da güçlendiğini ileten Başkan Alper Taban, bu hasat ile birlikte tarladaki emeğin sofralara kadar giden serüveni göstermek adına burada olduklarını iletti. Başkan Alper Taban açıklamasını devamında, ’’İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız gerekse de İnegöl Belediyemiz üzerinden çok ciddi derece de şehir adına bu manada gayretler ortaya koyuluyor. Tarım değerlerimizi bir bir ön plana çıkartmak adına çalışmalar yürütüyoruz. İnegöl Köftemizin yanında da nice zenginliklerimiz var. Cerrah kuru fasulyesi de bunlardan bir tanesi. Bulunduğumuz noktada bizzat hasada şahitlik ediyoruz. Tarladaki emeğin sofralara nasıl ulaştığını göstermek adına buradayız. Çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Ciddi derecede emek ve gayretleri var. Ürünlerini ekip yetiştirdiler ve hasadını yapıyorlar. Cerrah Mahallemizde fasulye şenliği gerçekleştirmiştik. Bu ürünlerin tanınır ve bilinir hale gelmesini istiyoruz. Her dönem devam ettirerek daha çok kitleye ulaştırmak istiyoruz.’’ dedi.

‘’700 DEKARA YAKIN ÜRETİM’’

Geçmiş dönemden bu yana Cerrah fasulyesinin üretiminde 8 kat artış göstererek ekilişin 700 dekara ulaştığını ileten Başkan Alper Taban, ‘’Ekiliş miktarı giderek artıyor. Geçmiş dönemlerde 80-100 dekar civarında olan üretim şuan da yaklaşık 650 -700 dekar civarına ulaşmış durumda. Bu yıl itibariyle de kilogramında yaklaşık 100 TL gibi bir fiyatla satışı gerçekleştiriliyor.’’ dedi.

‘’CERRAH FASULYESİ’NİN SAYMAKLA BİTMEYEN ÖZELLİKLERİ’’

Cerrah fasulyesinin özelliklerini ileten Başkan Alper Taban, ‘’Cerrah kuru fasulyesinin başlıca özelliklerinden bahsetmek gerekirse; kalori bakımından düşük, doymuş yağ içermez, vitamin ve mineral açısından oldukça iyi bir zenginliğe sahiptir. Yüksek lif içerdiği için sindirim sistemine yardımcı olur. İleriki zamanlarda oluşabilecek bağırsak kanseri risklerini azaltır. A vitamini düzeyi yüksektir, bağışıklığı destekler. Bu antioksidanlar yaşlanmayı yavaşlatır ve çeşitli hastalıkları önler. Göz sağlığının korunmasında büyük destek sağlar. Yüksek miktarda B6, B1 ve C vitaminleri içerir. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındırır. Vücudun güçlenmesini sağlar. Magnezyum, kalsiyum, Demir, manganez ve potasyum gibi önemli mineralleri bol miktarda içermektedir. Kalp ritmini ve kan basıncını düzenler. Faydaları saymakla bitmeyen Cerrah kuru fasulyesinin hasadının bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.