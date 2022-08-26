İnegöl-Bursa karayolu üzeri Babasultan mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada otomobil tarlaya uçtu. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yangına kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Bursa karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Berk A. (35) yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobili iddiaya göre bir TIR sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil Babasultan kavşağı mevkiİnde yolun sağındaki tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu arsçta sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.