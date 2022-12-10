Tartışmalı kararlar veren Hakemlere İnegölspor yönetiminden tepki

Hakemlere İnegölspor yönetiminden tepki

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele veren İnegölspor, sahasında ağırladığı Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta ofsayt ve penaltı pozisyonlarına tartışmalı kararlar veren Hakemlere, İnegölspor yönetimi tepki gösterdi.

İnegölspor-Ankaraspor müsabakasını Hakemler (Orta) Ali Yılmaz, Adem Şahan ve Mehmet Pekmezci yönetti.

Maçın uzatma dakikalarında İnegölspor'lu Bahadır'a atılan pasın ofsayt, ceza sahasına çalımlarla giren Niyazi Batuhan'ın savunma oyuncusu tarafındam düşürülmesine rağmen hakemin oyunu devam ettirmesi, tepkilere yol açtı. Maçın sona ermesiyle taraftar Hakemlere tepki gösterdi.

YÖNETİM DE TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın ardından Hakemlerin taşındığı polis otosunun önü İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetimi tarafından durduruldu. Yönetim, Hakemlerle görüşüp tartışmalı pozisyonları sormak istediler. Hakemler, görüşmek istemediklerini söyleyince İnegölspor yönetimi, Hakemlere sözlü tepki gösterdiler.