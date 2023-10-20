Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Ahmet Ayan (67), eşi Münevver Ayan (60) ile aralarında yaşanan bir tartışma sonucunda eşini tülbentle boğarak öldürdü. Ahmet Ayan'ın psikolojik sorunlar yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Olay, Dikmen Mahallesi'nde bulunan çiftin evinde meydana geldi. Saat 14.00 civarında başlayan tartışma, bilinmeyen bir nedenle büyüdü. Ahmet Ayan, tartışma sırasında eşi Münevver Ayan'ı tülbentle boğarak öldürdü. Olayın seslerini duyan komşuları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan sağlık kontrolü sonucunda, Münevver Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ahmet Ayan, olay yerinde gözaltına alındı. Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü belirtti. Ayrıca, Münevver Ayan'ın uzun yıllar boyunca ailelerine katkıda bulunmak adına temizlikçilik ve çocuk bakıcılığı yaptığını vurgulayarak, onun zorluklarla dolu bir hayat yaşadığını dile getirdi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.