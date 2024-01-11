Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Komiser Erdem Sevinç’i ezerek ağır yaralanmasına sebep olan minibüs şoförü, hakim karşısına çıktı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla görülen dava, ertelendi.

Olay, 9 Kasım 2022 günü Orhangazi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yan yolunda meydana geldi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Erdem Sevinç, eşi ile birlikte yıllık izin için Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi. İddiaya göre, Sevinç, evden çıktığı esnada Endüstri Meslek Lisesi yan yolundaki bir işyerinin önünden hızla gelen minibüs şoförünü uyardı. Tartışmanın ardından minibüs şoförü, minibüsü komiser Erdem Sevinç’in üzerine sürdü. Sevinç’in üzerinden geçen minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Sevinç, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, meslektaşlarını ezen minibüs sürücüsü Orhan Öztürk’ü İstanbul’da yakaladı.

14 aydır tutuklu olan Orhan Öztürk’ün Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Orhan Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Mart 2024 tarihine erteledi.