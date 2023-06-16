Şişli’de sokak ortasında tartışmaya başladığı komşusunu silahla vurarak öldüren saldırgan o esnada sokak ortasında bir kişiyi daha silahla yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet S., daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Münir K., ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Komşusunu takibe aldı

Akşam saatlerinde yaşanan kavga sonrası Mehmet S., komşusu Münir K.,’ı takip etmeye başladı. Bir süre sonra komşusu ile tekrar sokak üzerinde karşılaşan Mehmet S., silahla komşusu Münir K.’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan Münir K., bir süre sonra yere yığıldı. Saldırgan Mehmet S.,’nin açtığı ateş sonucunda o esnada sokaktan geçen bir kişi de yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Münir K., ile yaralanan Muharrem K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Münir K.,’ye hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası saldırgan Mehmet S., polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Mehmet S., daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşusunu vurduğu anlar kamerada

Sokakta karşılaştığı komşusu Münir K.,’nın silahla vuran saldırganın Mehmet S.,’nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde komşusu Münir K., ile karşılaşan saldırgan Mehmet S.’nin silahla ateş açtığı ve yaralanan Münir K.,’nın yere yığıldığı görülüyor.