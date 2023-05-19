Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle M.K. isimli kişi tabanca ile bacağından vuruldu. M.K.’ye ateş eden şüpheli ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.