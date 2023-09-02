İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’da trafikte seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışan ve ardından fiziksel saldırıda bulunan minibüs şoförüne para cezası uyguladı. Ayrıca şoförün ‘Şoför Tanıtım Kartı’nın iptal edilmesi için de harekete geçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan konuya ilişkin açıklamada belediyenin denetim yetkisi kapsamındaki hiçbir alanda huzuru ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı belirtildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ağustos 2023 günü Buca’nın Yenigün Mahallesi’nde meydana gelen ve sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler trafikte tartıştığı sürücüye saldırıda bulunan minibüs şoförü hakkında işlem başlattı.

Büyükşehir Belediyesi “Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereği ticari araca ve araç şoförüne yönelik trafik akışını engelleyici şekilde sevk ve idare etmekten 7 ayrı tutanak düzenleyerek 9 bin 51 TL’lik cezai işlem uyguladı. Ayrıca minibüs şoförünün ‘Şoför Tanıtım Kartı’nın iptal edilmesi için de gerekli çalışma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan konuya ilişkin açıklamada belediyenin denetim yetkisi kapsamındaki hiçbir alanda huzuru ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı belirtildi.

Ne olmuştu? 31 Ağustos 2023 tarihinde Buca Gediz-Göksu-Işıkkent hattında taşımacılık yapan minibüs şoförü ile arkasında seyir halindeki sivil plakalı araç sürücüsü arasında sözlü münakaşa olmuş, minibüs şoförü araçtan inerek tornavida ve tekmeyle vatandaşa yönelik kasten yaralama girişiminde bulunmuştu.