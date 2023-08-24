Marketlerde ve dijital ortamda güneş paneli satışının yapılması, güvenlik açısından ciddi riskler taşıyorBURSA (İGFA) - TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, profesyoneller dışında güneş enerjisi paneli satışı ve kurulumunun yapılmasının, can güvenliği ve verimlilik ve maliyet açısından oluşturabileceği potansiyel risklere dikkati çekti.

Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan panellerin satış ve kurulumu konusunda profesyonelliğe dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Son dönemde özellikle bazı zincir marketler ve internet ortamında güneş enerjisi paneli satışının yapıldığını gözlemliyoruz. Hem tüketicilerin can güvenliği, hem de sektörün geleceği açısından doğru bulmadığımız bir süreç. Çevre dostu enerji üretimi sağlayan panellerin seçimi kadar kurulumu ve kurulum sonrasındaki servis hizmeti de çok önemli. Panellerin kalitesi ve sertifikasyonu, uzun vadeli performans için hayati önem taşıyor. Ucuz ve kalitesiz paneller, verim sağlamayacağı gibi ekstra maliyet getirerek zarara da yol açabilir. Ama en önemlisi, işin ehli olmayan kişilerin satış ve kurulum yapması halinde can güvenliği açısından da riskli durumlar ortaya çıkabilir.” dedi.

SATIŞ SONRASI DESTEK DE ÖNEMLİ

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen kurulum ve periyodik bakımın, panellerin ömrünü uzatırken performansını artırmasını sağladığının da altını çizen Şahintaş, “Güneş paneli yatırımı yaparken sadece başlangıç maliyeti değil, uzun vadeli getiri de hesaba katılmalı. Düşük kaliteli paneller veya hatalı kurulum, ilerleyen dönemlerde yüksek maliyetlere yol açabilir. Güneş enerjisi sistemlerinin sağlıklı işlemesi için satış sonrası destek de büyük önem taşır. Müşterilere kesintisiz teknik destek sunan firmalar, olası sorunların hızla çözülmesini sağlar. Biz TEK Enerji olarak, müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasını ve sürdürülebilir enerjiye geçişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini temin ediyoruz. Bu alanda toplumun daha bilinçli hale gelmesi için de gerekeni yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.