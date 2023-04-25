Bursa'da Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Samsun’da düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği Müsabakaları’nda madalyaya doydu.BURSA (İGFA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

61 ilden toplam 400 sporcunun katılım sağladığı turnuvada Osmangazi Belediyespor’un başarılı judocuları göz doldurdu. Kadınlar 63 kilogramda ter döken Kadriye Çakır rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek ikincilik derecesi elde ederken, erkekler 50 kilogramda Eren Acar, 55 kilogramda Muhammed Şevcen ve 73 kilogramda Berşan Yüksel Cerrah üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili yıldızlar, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörlerini kutladı.