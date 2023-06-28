Tatil yapmak için Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gelen bir genç, uçurumdan yuvarlanarak kayalıklara düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Vize’nin Kıyıköy beldesine gelen 20-25 yaşlarındaki Ahmet Akgül, arkadaşıyla beraber Kale Mahallesi Toplar Sokak Toptepe mevkiinde bulunan Karadeniz manzaralı tepeye çıktı. Burada alkol aldığı iddia edilen genç, oturduğu yerden kalkarken, bir anda ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanarak, Karadeniz kıyısındaki kayalıklara düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve ambulans ekipleri, durumu Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek uçurumdan düşen Ahmet Akgül’ün cesedini deniz kıyısındaki kayalıklardan alarak, Kıyıköy Limanı’na getirdi. Uçurumdan düşen gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.