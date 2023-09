Kırklareli’nde selde kaybolan 4 kişinin arama çalışması gece saatlerinde de devam ediyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, son 500 yılın en şiddetli yağışların yaşandığını, yerleşim alanlarında can kaybı olmadığını fakat, geçici konaklama tatil tesisinde kayıpların olduğunu belirtti.

Sel ve taşkınların vurduğu Kırklareli Longoz Ormanlarında bulunan Bungalov tatil tesisindeki evlerinin sürüklenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise kaybolmuştu.

Ekipler gündüz saatlerinde yaptıkları çalışmaları, gece saatlerinde de aralıksız sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, UMKE, askeri birlikler, jandarma, polis gibi birçok ekiple beraber devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. Bölgede kaybolan 4 kişinin bulunması için yoğun bir çalışma yürütülürken, çalışmalarda hava kararınca ekipler çeşitli ışıklandırma ve aydınlatma sistemleriyle arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler adeta zamanla yarışırken, kaybolan 4 kişinin sağ salim bulunması ümit ediliyor. AFAD Başkanı Okay Memiş ve Kırklareli Valisi Birol Ekici de arama faaliyetlerine katıldı.

AFAD tarafından da yapılan açıklamada, 203 personel, 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinesinin bölgede görev yaptığı belirtildi.

Bölgeye ayrıca 1 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil baz istasyonu sevk edildi.

Yerleşim alanlarında can kaybı yaşanmadı

AFAD Başkanı Okay Memiş yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere yapılan mücadele sonucunda gündüz saatlerinde 3 vatandaşımızı yaralı olarak selden kurtardık. Toplamda 6 kişinin sağ olarak kurtarıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte iki vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini tespit ettik. Hava kararmasına rağmen bütün arama çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu tür afetlerde bizim ilk amacımız vatandaşlarımızı sağ olarak kurtarmak. Buradaki can kayıplarının sebebini tahkikatla da ortaya koyacağız. Yerleşim alanlarında herhangi bir can ve mal kaybının olmaması mutluluk verici bir hadisedir. Longoz Ormanlarındaki geçici konaklama tesisinde yaşanan olaydan dolayı da maalesef can kaybı ile karşı karşıya kaldık. Bunun değerlendirmesini ilerleyen süreçte yapacağız" dedi.

Son 500 yılın en şiddetli yağışları yaşanıyor

Memiş açıklamasında, "Hiç olmadığı kadar ekstrem doğa olayları ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu bölgede yaşayan yaşlı insanlar hiç hatırlayamadığı kadar, şiddetli yağışla karşılaştı bu bölge. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre son 500 yılda yaşanan yağışlarla mukayese edildiğinde geçtiğimiz gün bu ormanlık alanda gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bize düşen tedbirli davranmak" dedi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ise açıklamasında, "Öncelikle olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dün şehrimizde turuncu alarm verilmişti hava şartları nedeniyle ve dün 3 evimizi dün İğneada beldesinde su bastı. Orada bir can kaybımız yoktu ama sabah 8 sularında daha yoğun bir yağışla karşı karşıya kaldık ve bulunduğumuz bölgede, Longoz ormanlarının bulunduğu bölgede şu ana kadar 12 vatandaşımız olumsuz hava şartlarından etkilenmiş durumda ve bunlardan 6'sını kurtardık, 2'sinin vefat edilmiş bir şekilde cesedine ulaştık ve 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarımız devam etmekte. Şu anda bile arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bu 4 kişiye ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek. Devlet olarak tamamıyla sahadayız. AFAD Başkanımız bu sabah erken saatlerde bölgemize şehrimize ulaştı. Sayın İçişleri Bakanımız bizlerden hem bilgi almakta hem de bizleri yönlendirmekte. Helikopter ile havadan destek var, 203 personelimiz AFAD'tan, Sahil Güvenlikten, Tugay Komutanlığımızdan, jandarmamızdan ve Özel İdaremiz ve iş makinaları ile 203 vatandaşımız şu an itibariyle çalışıyor. Yarın daha güçlü bir şekilde 4 vatandaşımızı bulmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.