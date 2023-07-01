Tekirdağ’da 9 günlük kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. Çevre illerden gelen tatilcilerin de yoğunluğu ile kentin plajlarıyla bilinen Kumbağ Mahallesi’nin nüfusu 150 bini geçti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde turist yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Kurban bayramını fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.